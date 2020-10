Čtvrtým hracím dnem pokračoval ve čtvrtek špičkový tenisový turnaj WTA v Ostravě. A českým hráčkám nesvědčil. Vypadla jak největší domácí naděje Karolína Plíšková, tak její jmenovkyně Muchová. Plíšková prohrála s Ruskou Kuděrmetovovou 6:4, 4:6, 3:6, Muchová s Belgičankou Mertensovou 4:6, 2:6. Podnik tak již pokračuje bez Češek.

Česká tenistka Karolína Plíšková. | Foto: ČTK / ČTK

„Nebyl to špatný zápas, ale špatně dopadl. Ona hraje rychle, vabank, někdy jí to tam spadne a někdy ne. Její hra mi úplně nesedí,“ řekla Plíšková. „Byly tam i dobré výměny, dobré chvilky a prostě to dopadlo takhle. Zbytečné nad tím přemýšlet víc,“ dodala Karolína Plíšková, která tak nedokázala oplatit Rusce porážku z letošního US Open.