„Již před US Open se objevily obtíže se zápěstím, které nebylo možné díky postupu v turnaji adekvátně léčit. Vzhledem ke zhoršení obtíží jsme se dohodli na třítýdenní pauze od turnajové zátěže a léčbě zápěstí,“ uzavřel přední český ortoped Radek Kebrle, v jehož lékařské péči se Karolína nachází.

„Není úplně jednoduché, omlouvat se z účasti na turnaji, který se hraje před diváky a v domácím prostředí. Velice mě to mrzí. Opravdu jsem v posledních měsících vnímala podporu spousty lidí z Česka,“ prohlásila Karolína Plíšková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.