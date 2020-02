Domácí tým přitom začal nadějně, v úvodu vedl o tři branky (7:4) a zdálo se, že půjde o vyrovnaný zápas. Ještě do přestávky však hostující hráčky skóre obrátily a ve druhé půli ukázaly, že kvalita je na jejich straně.

„Myslím si, že španělské družstvo je výrazně napřed, evropské poháry hraje pravidelně, což bylo vidět na celkové hře. My jsme měli solidní vstup, bohužel za stavu 7:4 jsme udělali čtyři technické chyby vlastní zbrklostí. Oni vysunuli obranu, my na to špatně reagovali, díky tomu soupeř vyrovnal a dostal se do zápasu,“ uvedl trenér Poruby Dušan Daniš.

„Ve druhé půli už soupeř dominoval, povedl se mu začátek, všechny akce šly opět přes pivotku, a z toho pak byly i sedmimetrové hody. Navíc spojky hrály stále v pohybu, využívaly i volných křídel. Španělky nám prostě ukázaly směr, jakým se házená vyvíjí. Dá se z toho vzít hodně pozitivního, na čem je třeba zapracovat,“ uznal Daniš.

Odveta se hraje příští neděli ve Španělsku.

DHC Sokol Poruba – KH-7 BM Granollers 19:32 (14:17)

Branky: Polášková 8, Desortová 2, Konečná 2, Šmidáková 2, Zemanovičová 2, Baumabchová 1, Maiwaelderová 1, Mýlková 1 – Gonzáles Sánchez 7, Vegue I Pena 6, Gassama Cissokho 5, Guariero 4, Sarandeva 4, Lepere 3, Torras Parera 2, Vila Pujol 1. Rozhodčí: Kulovič a Skaljič (oba Bosna a Hercegovina). Sedmimetrové hody: 2/2 – 8/7. Vyloučení: 3:2, ŽK: 2:2. Diváků: 550.