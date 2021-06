S dlouholetou přítelkyní Míšou si řekli „Ano“ na Samotě Křemen mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem. Na louce je oddal starosta Lipnice nad Sázavou a mezi osmdesátkou svatebních hostů nechyběli jeho velký kamarád blokař Martin Klapal, asistent u ostravského týmu Roman Dvoran nebo manažer VK Ostrava Tomáš Zedník.

„I když je Honza s Míšou už šest let, pořád jsou fajn pár a je vidět, že jsou spolu moc rádi,“ popřál novomanželům Tomáš Zedník hodně štěstí na společné cestě životem. „Byla to moc pěkná romantická svatba, příjemné lidé, skvostné jídlo a pití, vyšlo jim i počasí a ve stodole se tančilo až dlouho do noci,“ prozradil ostravský manažer.