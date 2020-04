„Lásku ke squashi získali díky trenérce Romaně Adámkové. Já je převzal, když už byli schopni dobře trefit míček, a byl průvodcem jejich juniorské cesty. Kam se v průběhu kariéry dostali, určitě není jen moje zásluha, ale hlavně trenérů, kteří je vedli po mně až doteď,“ upozornil Wanke.

Serme a Mekbib vybojovali na začátku března v Ostravě tituly českých mistrů. „Za svůj přístup ke squashi si to zaslouží, ale rozhodně ještě nedosáhli svých limitů,“ upozornil jejich bývalý kouč.

Dvojnásobnou domácí královnu Serme i trojnásobného českého šampiona Mekbiba trénoval od jejich deseti let, Solnického od čtrnácti. „Vždycky to s nimi bylo fajn, lidsky i po sportovní stránce,“ přiblížil Wanke. Vybojoval s nimi spoustu juniorských titulů. „Ani nevím, kolik jich bylo, musel bych se podívat do nějaké kartotéky,“ usmál se.

Jen Mekbib vyhrál před odchodem mezi dospělé deset republikových šampionátů. „Ze začátku do toho přitom nedával úplně vše, ale i to mu možná pomohlo otevřít oči. Teď dává squashi maximum a je to vidět,“ zdůraznil.

„Kuba je neuvěřitelný dříč, ale chybí mu konfrontace s lepšími hráči na evropské scéně. No, a Anička je takový všeuměl. Mimo jiné je taky úspěšná v oblasti hudby, hraje na kytaru, má vystudovanou konzervatoř. Hrozně poctivá, málomluvná a hodně chtivá úspěchu,“ prozradil na Solnického a Serme.

Wanke vítá, že se česká špička vyrovnává. „Je dobře, že víc hráčů jezdí po Evropě. Určitě je fajn, že i Honza Koukal neřekl své poslední turnajové sbohem. Je neuvěřitelné, v jakém věku dokáže tak dobře hrát, přitom už prý téměř netrénuje. Soupeře ale stále dovede potrápit i porážet. Pro všechny je vzor, že se tak dlouho drží na špičkové úrovni,“ vyzdvihl Wanke a přidal další důvod, proč by si z Koukala měli brát všichni příklad.

„Když byl na světovém žebříčku kolem čtyřicítky, hodně jezdil po mezinárodních turnajích. Je strašně důležité, aby mladí měli konfrontaci s nejlepšími hráči ve světě, kteří jsou rychlejší, přesnější. To je žene dál.“

Aktivní jsou v tom současní čeští mistři, což jim přináší výsledky. Mekbib je ve světovém žebříčku PSA na 70. a Serme na 64. místě. „Oba by mohli brzy atakovat padesátku. Už tam určitě patří, ale je to hrozně těžké. Je to opravdu o absolvování spousty zahraničních turnajů, kde je velká konkurence,“ dodal.

Teď hledá talenty v Ostravě a ve Sportovním centru Fajne se také vídá se Solnickým. Jaký je Wanke trenér? „Dovedu být přísný, ale umím se i vcítit do duše mladých hráčů a naslouchat jim. Dbám na dobrý vztah mezi trenérem a hráčem,“ vysvětlil kouč.