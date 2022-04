S Oceláři to dlouho nevypadalo ve vyprodané Werk Aréně dobře. V 10. minutě prohrávali po přesilovkové brance Matuškina a mohlo být ještě daleko hůř. Do poloviny duelu je dvakrát zachránila tyč.

Ve třetím dějství se domácí vyšponovali k velkému výkonu a předvedli obrat snů, kdy během šesti minut třikrát udeřili Svačinou, Nestrašilem a Chmielewskim. Pojistku přidal v závěru při početní výhodě Marcinko.

Kapitán Třince Vrána: Vsetín se bude těžko opakovat, hattrick v šatně neřešíme

OHLASY TRENÉRŮ:

Václav Varaďa (Třinec): „Je to důležitý krok v sérii, první vítězství se ale nerodilo lehce. V první třetině nám v aktivitě ve předu ubraly tři fauly, chtěli jsme na ně vletěl víc. I tak jsme si vytvořili nějaké gólovky, oni ale využili přesilovku. Od poloviny druhé třetiny se to hodně zlepšilo, tlačili jsme, vytvořili si šance. Sparta hrála ale velmi dobře v defenzívě. Zlomil to gól Vladimíra Svačiny, od té doby jsme byli lepším týmem a kontrolovali jsme hru. Napadalo nám to tam, duel jsme v poklidu dohráli a těšíme se na další utkání."

Josef Jandač (Sparta): „Zápas jsme docela dobře rozehráli, utkání mělo docela vysoké tempo. Bohužel jsme ve třetí třetině udělali nějaké chyby a soupeř je potrestal. Možná jsme v hlavách až moc spoléhali na to, že vyhrajeme 1:0 a přestali jsme být nebezpeční dopředu. To se nám vymstilo, góly padly po dost velkých chybách. Hlavně první dva, ty byly laciné."

Podívejte se, jak se fandilo při 1. finále Třince se Spartou. Rozhodčí? Ostuda

1. zápas finále hokejové extraligy (pondělí 18. 4. 2022):

Třinec – Sparta 4:1 (0:1, 0:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 45. Svačina (Marinčin, M. Doudera), 49. A. Nestrašil (O. Kovařčík, Kundrátek), 51. Chmielewski (Martin Růžička), 58. Marcinko – 10. Matuškin (Chlapík, E. Thorell). Rozhodčí: Jeřábek, Hejduk – Hynek, Špůr. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:1. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 1:0.

Třinec: Kacetl – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, M. Zbořil, M. Adámek – Chmielewski, P. Vrána, Martin Růžička – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Svačina, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, Miloš Roman, Bakoš – Dravecký. Trenér: Varaďa.

Sparta: J. Hudáček – David Němeček, Matuškin, T. Pavelka, A. Polášek, Tomáš Dvořák, Moravčík, Jurčina – M. Řepík, R. Horák, E. Thorell – Chlapík, Sobotka, Buchtele – Z. Doležal, D. Kaše, M. Forman – Dvořáček, Vitouch, J. Strnad. Trenér: Jandač.