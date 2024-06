/FOTOGALERIE/ Je dobojováno! Nové trofeje pro vítěze turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro 2024, který je součástí nejvyšší světové kategorie mužů a žen Elite 16, si z Dolních Vítkovic letos odvezli plážoví volejbalisté David Ahman s Jonatanem Hellvigem ze Švédska a Američanky Sara Hughes s Kelly Cheng.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu, finále ženy, 9. června 2024, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava. Slavnostní vyhlášení vítězů. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Nedělní americko-kanadská bitva o zlato v turnaji žen byla pořádně dramatická. Úvodní set ovládly jasně Američanky Hughes a Cheng 21:13, ale druhý se rozhodoval až v koncovce. Kanaďanky Melissa a Brandie odmítly mečbol soupeřek a finále prodloužily do vyrovnaného tie-breaku. V jeho závěru Melissa a Brandie s podporou zaplněných tribun dokázaly odvrátit dva mečboly, ale závěrečné body získaly úřadující mistryně světa z USA, v turnaji nasazené jako dvojky. Tie-break vyhrály 15:12.

„Miluji to tady. Ostrava je jedna z mých nejoblíbenějších zastávek celé tour. Fanoušci volejbalu rozumí, a to se mi strašně líbí, stejně jako jejich energie. Moc si toho vážím,“ radovala se z prvenství Kelly Cheng, která v Ostravě vyhrála už v roce 2021. „Cítíme se naprosto úžasně. Věděly jsme, že nás čeká ve finále těžká bitva, o to víc jsme vděčné, že jsme zvítězily,“ dodala Sara Hughes.

Atmosféra v Dolních Vítkovicích. Foto: Deník/Pavel Netolička

Bronz z turnaje žen putuje do Lotyšska zásluhou Tiny Graudin a Anastasije Samoilov, které v souboji o 3. místo porazily loňské vítězky a současné světové jedničky Anu Patrícii s Dudou z Brazílie 2:0. „Jsme nadšené z medailí a z toho, co jsme tady na turnaji předváděly. Brazilky jsou velmi silný tým a my je porazily třikrát v řadě,“ jásaly bronzové Lotyšky.

Cenný kov nezbyl ani na loňské vítěze Anderse Mola a Christiana Søruma z Norska. Olympijští vítězové klání pod vysokou pecí vyhráli celkem třikrát, letos ale skončili těsně pod stupni vítězů. V soboji o 3. místo je 2:0 porazili Američané Miles Partain a Andrew Benesh, kteří obhájili loňský bronz.

První triumf v Dolních Vítkovicích slavili Švédové David Ahman s Jonatanem Hellvigem. Světové jedničky ve finále porazily Nizozemce Stefana Boermanse s Yorickem de Grootem 2:0. „Byl to těžký zápas. Děkujeme fanouškům, moc nám pomohli,“ radoval se z vítězství David Åhman. „Ostravský turnaj je jedním z našich nejoblíbenějších a konečně tu vyhrát zlato je báječný pocit,“ zářil štěstím i jeho parťák na písku Jonatan Hellvig.

Tři české páry, které startovaly v turnaji, skončily letos svou cestu v osmifinále play-off. Mistři světa Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, mladíci Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem a ženské jedničky Barbora Hermannová s Marií Sárou Štochlovou ve svých soutěžích shodně obsadily delené 9. místo.

J&T Banka Ostrava Beach Pro 2024

Muži – semifinále: Boermans, De Groot (4-Niz.) - Partain, Benesh (10-USA) :0 (18, 21), Ahman, Hellvig (2-Švéd.) - Mol, Sörum (3-Nor.) 2:0 (21, 18). O 3. místo: Partain, Benesh (10-USA) - Mol, Sörum (3-Nor.)2:0 (15, 14). Finále: Ahman, Hellvig (2-Švéd.) - Boermans, De Groot (4-Niz.) 2:0 (19, 18).

Ženy – semifinále: Tina, Anastasija (8-Lot.) - Melissa, Brandie (4-Kan.) 2:0 (18, 18), Hughes, Cheng (2-USA) - Ana Patrícia, Duda 2:0 (19, 18). O 3. místo: Tina, Anastasija (8-Lot.) - Ana Patrícia, Duda (1-Braz.) 2:0 (18, 19). Fnále: Hughes, Cheng (2-USA) – Melissa, Brandie (4-Kan.) 2:1 (13, -21, 12).