Pod vysokou pecí je už vše připraveno, dolaďují se jen poslední drobné detaily. Z tisíce tun speciálního bílého písku z Českého ráje, který získal certifikaci po testech v kanadské laboratoři a vyznačuje se tím, že hráče nepálí, vyrostly pod vysokou pecí dva soutěžní a dva tréninkové kurty.

Letošní novinka? Pátý kurt pro veřejnost, na kterém si od 5. do 9. června mohou zahrát všichni zájemci. Je nedaleko vstupu do areálu, stačí si ho přímo u něj rezervovat na stánku Českého volejbalu a složit vratnou zálohu 500 korun za půjčení míče. Během turnaje se pod patronací Českého volejbalového svazu na veřejném kurtu budou konat i zajímavé akce přímo s hráči. Vstup do této části fanzóny je zdarma.

Jde o Paříž! V Ostravě budou zářit olympijské hvězdy i čeští mistři světa

Koho letos uvidíme na soutěžní pláži?