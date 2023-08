Turnaj mistryň by mohla hostit Ostrava. WTA mou nabídku zvažuje, řekl Petera

ČTK

Tenisový Turnaj mistryň by se letos mohl hrát v Ostravě a v příštích letech v Praze. Prestižní akci se snaží do Česka přivést podnikatel Tomáš Petera. Dalším uchazečem o závěrečný podnik ženské tenisové sezony, který je plánován na přelom října a listopadu, je Rijád. Rozhodnout by se mělo v příštích dnech.

Tomáš Petera. | Foto: archiv