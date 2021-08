Do florbalového nebe odešel Vít Poskočil, duše štěpánkovického florbalu

Do redakce Deníku dorazila smutná zpráva. Do florbalového nebe odešel předseda a trenér Vít Poskočil, duše štěpánkovického mužstva. Bylo mu 35 let.

Do florbalového nebe odešel Vít Poskočil, duše štěpánkovického florbalu (na snímku vpravo). Bylo mu 35 let. | Foto: Se souhlasem FBC Letka - florbalový klub

"Mnozí tomu ještě teď nemůžeme a nechceme uvěřit. Srdce Víťovi dotlouklo u jeho oblíbené sportovní činnosti, kdy jej na běžeckém závodu zasáhla nečekaně srdeční slabost, se kterou mu nebylo možné pomoci. Víťa pro nás navždy zůstane ten první, ten, kdo celý náš florbalový příběh začal psát. Upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým. Nikdy nezapomeneme…" zveřejnil smutnou kondolenci v pondělí na sociální síti FBC Letka - florbalový klub. Poslední rozloučení s Vítem Poskočilem se koná v kostele sv. Kateřiny ve Štěpánkovicích v pátek 20. srpna v 15 hodin. Zdroj: Se souhlasem FBC Letka - florbalový klub