OBRAZEM: V poháru Ostrava vybojovala stříbro, ale v lize ztrací odvahu i body

Přesto začátek duelu o bronz vyzněl jasně pro SBŠ, vedla v něm až o 11 bodů. Sřelecky ji táhla Smutná, která v zápase celkem zaznamenala 34 bodů! Pražanky se začaly nadechovat ve druhé čtvrtině, ve třetí stav srovnaly a ve čtvrté svůj obrat dokonaly.

„Počítaly jsme s tím, že úvodní náskok nebude nic moc znamenat a nechtěly jsme Slovanku určitě nechat rozehrát. Podala velmi dobrý střelecký výkon, kdy poměrně bezpečně proměňovala z dvojkové vzdálenosti. Hlavní problém ale byl, že jsme je nechaly rozehrát,“ zklamaně konstatovala ostravská trenérka Iveta Rašková.

Těšíte se? Světové krásky se už za tři měsíce vrátí na pláž pod vysokou pecí

„Hráčky šly za výhrou, byly motivované hlavně tím, že za ni dostanou tři dny volna,“ prozradil se smíchem Petr Stavěl, asistent trenéra Slovanky. „Odbojovaly to, a to se cení. Dnes to bylo o morálce a my vydrželi celý zápas v nějakém tempu, Ostrava pak doplatila na fauly, což nám trochu pomohlo,“ dodal Petr Stavěl.

„Měly jsme vyfaulované čtyři z osmi holek, které byly připravené do zápasu, v závěru tak musela na chvíli do hry i jedna zraněná hráčka. Bylo těžké bránit, když se zapískalo 51 faulů. Hra se kouskovala a to je, myslím, škoda,“ mrzela Ivetu Raškovou celá situace.

ANKETA DENÍKU: Nejoblíbenější fotbalový klub v okrese Ostrava? Zvolte ho!

Final 4 Českého poháru basketbalistek v Chomutově:

Semifinále:

SBŠ Ostrava - Žabiny Brno 56:97 (9:22, 30:49, 42:71)

SBŠ: Smutná 20, Motyčáková 8, N. Rašková 6, Duchnowska a Wilkinson po 5, Káňová 4, Szabó a Bačová po 3, Kubíčková 2.

Nejvíc bodů Žabin: Stoupalová 18, Holmes 15, Záplatová 12.

Slovanka - Chomutov 70:77 (12:21, 24:40, 44:61)

0 3. místo:

Slovanka - SBŠ Ostrava 93:85 (14:25, 41:44, 64:64)

Nejvíc bodů Slovanky: Ondroušková 19, Coleman a Domuzin po 18, Pilařová 13, Svatoňová 11.

SBŠ: Smutná 34, Wilkinson 13, N. Rašková 11, Motyčáková a Duchnowska po 7, Kubíčková a Káňová po 6, Szabó 1.

Finále:

Chomutov - Žabiny 66:88 (8:26, 29:48, 43:70)