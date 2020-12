Svěřenec trenéra Emila Brzósky v kategorii juniorů do 49 kg předvedl šest platných pokusů, ve dvojboji výkonem 181 kg (trh 78 + nadhoz 103) získal stříbro, v nadhozu zlato a v trhu bronz, navíc pětkrát překonal český rekord!

Jeho klubová kolegyně Vendula Šafratová obsadila výkonem 162 kg (75+87) v soutěži juniorek do 55 kg 6. místo. V nadhozu byla osmá a v trhu čtvrtá. Od bronzu ji dělil jen malý kousek, na rozdíl od soupeřky „utrhla“ 75 kg až na druhý pokus.

Kromě toho šestnáctiletá vzpěračka překonala patnáctkrát český rekord v kategoriích juniorek do 17 a 20 let i žen. „Šampionát měl proběhnout v Peru, ale kvůli koronavirové situaci se nakonec uskutečnil formou online přenosů. Byli jsme sice doma, ale bylo to nepříjemné. Třeba Vendula vzpírala až o půl dvanácté v noci. Tenhle formát už bych nechtěl nikdy zažít,“ informoval trenér Šafratové z SKV Oty Zaremby Pavel Khek.

Třetí závodnicí z našeho regionu byla Marie Kubíková ze Sokola Moravská Ostrava, která soutěží juniorek do 64 kg prošla s šesti platnými pokusy a výkonem 156 kg (70+86) obsadila 10. místo. Navíc ve dvojboji a nadhozu vytvořila české rekordy juniorek do 17 a 20 let.