Poslední extraligový zápas žen v šestkovém volejbale nedávné „koronavirové sezony“, který se odehrál v březnu v Brně, byl pro Karin Žolnerčíkovou nešťastný.

Při dopadu po smeči si podvrtla levé koleno a následky byly nepříjemné – přetržený přední zkřížený vaz a poškozený meniskus. Tím pádem dubnová operace kolene a následná dlouhá rehabilitace, která hráčku Ostravy a plážovou volejbalistku BV Karviná vyřadila ze hry až do července.

Nebyla by to ale Karin, aby nezabojovala. Zatnula zuby a o prázdninách začala s postupnou zátěží s cílem zúčastnit se MČR U20 v beachvolejbale. Se spoluhráčkou z šestek Klárou Žarnovickou začaly 14 dní před MČR spolu s trenérem Michalem Provazníkem trénovat a výsledkem bylo nejprve třetí místo na letním poháru žen na Strahově, kde si vyzkoušely, jak jim to spolu funguje, a hlavně bronzové medaile z následujícího republikového šampionátu do 20 let v Opavě.

Ve startovním poli byly obě hráčky nasazeny jako pátý pár. Cesta k bronzové medaili ale byla těžká, všechny vyhrané zápasy pro ně končily 2:1. „Vůle a hlad po medaili byl ale rozhodující. Čtyři vítězství a dvě prohry 0:2 s prvními dvěma nasazenými (Břinková - Neuschaferová a Honzovičová - Šulcová) vynesly celkové třetí místo.

„Vzhledem ke zranění a nedostatečnému se sehrání s parťačkou to beru jako obrovský úspěch a nechci ani domyslet, na co jsme mohly dosáhnout, kdybych byla zdravá, nebo se mistrovství konalo třeba o měsíc později,“ vykládala Karin.

Tímto výkonem si navíc spolu s Markétou Svozilovou vysloužily nominaci na ME U20, které se uskuteční letos v září v Brně. Ještě předtím se obě hráčky zúčastní MČR žen v Opavě.

Příprava na písku teď bude pro Karin pokračovat, i když kluby už se chystají na nový ročník extraligy. „Mám ale povoleno připravovat se na písku. Beachvolejbal hraji každé léto a teď mi to navíc pomáhá, protože koleno na písku netrpí tolik, jako v hale,“ vysvětlila Karin a poděkovala i lékařskému a rehabilitačnímu týmu z Orlové, který ji dal zdravotně zase dokupy.