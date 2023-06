/FOTOGALERIE/ Už popáté byly centrem plážového volejbalu na světě Dolní Vítkovice. Nejlepší hráčky a hráčky na turnaji J&T Banka Ostrava Beach Pro 2023 nejvyšší světové kategorie Elite 16 bojovali od středy do neděle o nádherné trofeje, medaile i body, které jim pomohou ke startu na olympiádě v Paríži 2024.

J&T Ostrava Beach Pro, 4. června 2023 v Ostravě. | Foto: Deník/Pavel Netolička

I tentokrát je nadchlo prostředí bývalého průmyslového areálu, kde mezi rezavými rourami pod vysokou pecí vznikly dva herní a dva trénikové kurty, kvalita téměř bílého a nepálícího písku ze Střelče v Českém ráji, skvělá organizace a letos i slunečné počasí.

Gejzíry šampaňského i salta vzad. Takhle se na pláži slaví triumf. Podívejte se

Zlato si už potřetí odvezli olympijští vítězové a světové jedničky Mol se Sørumem do Norska a Brazilky Ana Patrícia s Dudou, které spolu zazářily poprvé. Mužské stříbro putovalo zásluhou Cherifa s Ahmedem do Kataru a ženské s Cannon a Sponcil do USA. Z bronzu se pod vysokou pecí radovali Američané Partain s Beneshem a Kanaďanky Melissa s Brandie.

Na české páry letos medaile nezbyla, Perušič se Schweinerem skončili na 4., Oliva s Trousilem na děleném 13. a Hermannová se Štochlovou na děleném 9. místě.

Bez medaile. Příště jim snad dáme na budku, slíbil Američanům český dlouhán

Co ještě účastníci chválili? Úžasnou diváckou kulisu na tribunách. Po víkendových vstupenkách se letos rychle zaprášilo, sobotní boje play-off i nedělní zápasy o medaile sledovalo poakždé přes tři tisíce fanoušků, kteří vytvořili fantastickou atmosféru a párty na beachi si všichni parádně užili. Najdete se mezi nimi?