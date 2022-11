„Neměli jsme co ztratit a chtěli zariskovat vstup do zápasu, což se nám nepovedlo,“ viděl ostravský trenér Zdeněk Pommer důvod prohrané úvodní sady v sobotním utkání. „Věřili jsme, že se to dá otočit kvalitnějším podáním i útokem, což se podařilo. Holky si zaslouží pochvalu, jelikož bojovaly celou dobu,“ pochválil kouč svůj tým po čtvrtém vítězství v extralize s tím, že malinko důslednější by ještě mohl být v obraně.