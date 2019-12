„V naší historii patří 17. listopad k nejdůležitějším událostem. Připomínat, k čemu před třiceti lety došlo a proč, je naše povinnost. Dnes možná aktuálnější než jindy a toto výročí jsme spojili s charitativní akcí,“ vysvětlil ostravský trenér Jan Václavík důvod slavnostního nádechu derby.

Domácí tým v něm nastoupí v originálních dresech vyrobených speciálně pro toto utkání. Akci podpořila také firma Gala a hrát se bude s míči se speciálním potiskem. Po zápase se spolu s dresy stanou součástí dražby, jejíž výtěžek pomůže dvěma dětem postiženým Downovým syndromem.

Jedenáctiletá Nela žije s bratrem v dětském domově a peníze budou použity na možnost trávit víkendy a prožít i další aktivity s dětmi ze stacionáře Čmeláček. Patnáctiletý Marek zase potřebuje pro svůj rozvoj vzdělávací tablet, který mu maminka samoživitelka nemůže dopřát.

„Rádi bychom Nelince a Markovi alespoň trošku zpříjemnili život, ale bez vás to nepůjde. Proto zvu všechny fanoušky, aby nám přišli pomoci udělat dobrou věc,“ přál by si trenér Václavík rekordní návštěvu v hale. Diváci mohou totiž přispět na charitu i zakoupením losů do tomboly, která udělá závěrečnou tečku za derby, a cenou v ní bude i jeden z originálních míčů Gala.