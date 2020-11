Rozhodnutí přineslo období mezi 42. a 55. minutou, kdy se Ostravanky ani jednou neprosadily a domácí tým si vypracoval klíčový náskok.

„Bohužel nám v poslední den zasáhl do sestavy pozitivní test na koronavirus, navíc jen se sebezapřením do utkání šla Eliška Desortová, takže jsme řadu věcí museli přehodnotit. V zápase byla vidět nerozehranost, udělali jsme spoustu individuálních chyb v útoku i obraně a z toho pramení tento výsledek,“ hodnotil trenér Ivo Vávra.

„Dokud jsme chyby nedělali, drželi jsme krok, bylo to na remízu, ale pak soupeř udeřil z brejků a proskoků do šestky, utekl nám ve skóre a my už neměli sílu na zvrat. Navíc jsme museli experimentovat se sestavou,“ řekl Vávra. „Slavia byla lepší, předčila nás důrazem a využila minel, které jsme dělali,“ dodal.

DHC Slavia Praha – DHC Sokol Poruba 35:26 (18:14)

Nejvíce branek: Novotná 8, Svobodová 8, Míšová 6 – Tichá 8/1, Kavalová 4, Maiwaelderová 4. Rozhodčí: Pavel Blanar a Jiří Opava. Sedmimetrové hody: 2/1 – 4/2. Vyloučení: 2:2. Bez diváků.