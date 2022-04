Nakonec až 90 posádek z pěti zemí by se mělo postavit na dnešní slavnostní start od 17.30 hodin ve Valašském Meziříčí. „Stejně jako v posledních letech bude mít závod zásah i do Moravskoslezského kraje. Zásadní novinkou je návrat centra dění rallye právě do Valašského Meziříčí, kde se v sobotu večer stane tahákem městská rychlostní zkouška,“ láká Plachý.