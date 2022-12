„Ti, kdo chtějí kritizovat, by si měli uvědomit, že já jsem vidle do zápasu nehodil a byl jsem připraven nastoupit i s nepříjemným zraněním, které by po ostrém zápase skončilo s velkou pravděpodobností operací a x měsíci mimo hru. To je důvod, proč jsem nakonec nepřijal žádného jiného soupeře,“ prohlásil na svém instagramu Kincl.

Jaroslav „Jubox“ Pokorný



Na galavečeru Oktagon 38, který se uskuteční v Praze, se představí i Jaroslav Pokorný. Zkušený sedmatřicetiletý borec z východních Čech se utká v pérové váze proti německému soupeři Canu Aslanerovi. V kleci se Jubox představí poprvé od června. I on samozřejmě sledoval události spojené se zápasem Vémola vs. Kincl a Deníku poskytl svůj pohled na věc. Jaroslav Pokorný.Zdroj: archiv sportovce



Co říkáte na to, že se na konci prosince nebude konat utkání Kincl vs. Vémola, čekal jste to?

Je to určitě škoda, že takový zápas na konci roku nebude, protože splňoval vše, co je potřeba. A jestli jsem to čekal? Je pravda, že jsem měl pochybnosti, protože Karlos řešil spoustu jiných problémů než zápas samotný, ale určitě neříkám, že ho odvolal kvůli tomu, že do něj nastoupit nechtěl.



Jak těžké to musí být pro Patrika, když se na zápas chystal tak dlouho?

Pro Patrika to je velmi nepříjemné, protože se celou přípravu chystal přímo na Karlose. Vše podřídil jedné věci, ta nakonec není. Chtěl to mít uzavřené na konci roku a teď je otázka, jestli to uzavřené ještě někdy bude.



Patrik nebude na galavečeru nakonec vůbec zápasit, je to podle vás správné rozhodnutí?

Myslím si, že to je dobře, protože takové rozhodnutí udělal sám Patrik. On sám to musí cítit. Dá se zdravotně dohromady a nemusí řešit totální změnu přípravy, kterou by stejně za takový krátký čas nezvládl překopat. Je to šampion a měl by být připravený na sto procent. Je to velmi krátká doba, kdy obhajoval a opravdu se nemusí hnát do nesmyslných zápasů jen proto, aby zápasil.

Ve svém vyjádření dále uvedl, že odveta proti českému Terminátorovi je pro něj osobní záležitostí. Hradecký bijec na ni čeká už dlouhé čtyři roky, když v prvním vzájemném zápase s Vémolou ještě pod hlavičkou organizace XFN prohrál na body.

„Odveta je pro mě osobní věcí, kde jsem byl ochoten tento risk podstoupit. Lépe napsáno – byl jsem s tím smířen. Diaze bych vzal samozřejmě také, ale s nikým jiným to pro mě v tuhle situaci nemá cenu riskovat. Přece jen víme, jak takové podceňování může dopadnout,“ doplnil.

Kincl se za poslední roky vypracoval mezi evropskou elitu. Zápasil v Polsku pod hlavičkou KSW, v Oktagonu vybojoval titul do 84 kilogramů proti Pirátovi a následně ho i obhájil, když v prvním kole ukončil Francouze Lohorého. Největší duel kariéry ho měl čekat právě na konci prosince s Vémolou.

„Je to velká škoda, po čtyřech letech mohlo dojít na očekávanou odvetu, ve které by Patrik rozhodně nebyl outsiderem. Věděl to on a věděl to i Vémola. To, co za zdravotními komplikacemi doopravdy je a jestli tomu šlo předejít, však ví pouze on,“ řekl k zrušenému zápasu vynikající judista Pavel Petřikov mladší, který v roce 2020 ukončil svoji bohatou kariéru a s Kinclem se velmi dobře zná.