Do „Evropy“ se vrátili po šesti letech, tehdy hájili české barvy v Lize mistrů. Teď ostravští volejbalisté účinkují v Poháru CEV, vstupenku do něj si vybojovali loňským bronzem v domácí extralize.

A v osmifinále jim los za soupeře přihrál tým Leo Shoes Modena, jeden z nejslavnějších klubů v Itálii i na starém kontinentu. „Evropský pohár je odměna za loňský rok a Modena za to, že jsme v prvním kole vyřadili rakouského mistra Aich/Dob,“ říká čtyřiadvacetiletý David Janků, smečař české reprezentace a kapitán VK Ostrava.

Mladé družstvo úvodní zápas před dvěma týdny v Itálii prohrálo 0:3 (-13, -17, -16), dnes ho od 18 hodin v hale Sarezy v Hrušovské ulici čeká odveta.

„Takový tým tady nebyl třináct let. Naposledy Cuneo s Gibou, když se hrála Liga mistrů,“ připomíná trenér Jan Václavík utkání z ledna 2007. Ostrava v něm italskému soupeři podlehla 1:3 (-20, -19, 21, -16) a největší hvěz᠆dou na palubovce byl brazilský smečař Giba, nejlepší hráč mistrovství světa 2006.

A volejbalové hvězdy září i v Modeně. Do prvního utkání z nich nezasáhl jen Ivan Zajcev, italský univerzál s ruskými kořeny.

„Asi je to jejich největší hvězda, ale osobně mám raději Američany Andersona a Christensona, které jsem chtěl vidět hrát. Ti nastoupili, takže mě to tak nebolelo,“ usmívá se Václavík.

„Užil jsem si to strašně moc, ten zážitek byl hodně silný,“ říká ostravský kouč. „V Modeně je to úplně jiný svět. Hala pro 4800 diváků, lidi okolo jejich týmu a samozřejmě hráči, to byla fakt paráda,“ líčí Václavík.

Překvapili ho i diváci. „Myslel jsem, že jich přijdou tak čtyři stovky, ale přišly čtyři tisíce, to jsem vůbec nečekal. Fandili neskutečně, během rozehry i při ní, pořád se tam skandovalo,“ vrací se k prvnímu osmifinále.

Spokojený v něm nebyl jen s výkonem svých svěřenců. „Chtěli jsme předvést odvážný volejbal, ale atmosféra nás svázala nervozitou a dostali jsme velký kartáč,“ smutně konstatuje Václavík.

Domácí odvetu ale nevzdává. „Odchodit zápas proti takovému soupeři ani nejde. Chceme zahrát tak, abychom věděli, že s takovým superfavoritem a volejbalovými jmény jsme předvedli vše, co umíme a na co máme. To by za mě bylo skvělé. A jestli to bude patnáct bodů v každém setu úplně nevidím jako rozhodující,“ má jasno trenér.

Na zápas zve všechny fanoušky, pro které budou připraveny dvě tribuny navíc.

„Doufám, že přijde hromada lidí. Každý si odnese krásný zážitek, přijedou opravdu ti nejlepší z nejlepších,“ těší se na velký volejbalový svátek v Ostravě.

LEO SHOES MODENA VOLLEY je nejúspěšnější italský volejbalový klub. Nejvyšší domácí sérii A1 hraje nepřetržitě od roku 1968, získal dvanáct mistrovských titulů a dvanáctkrát triumfoval i v Italském poháru. Na mezinárodní scéně vyhrál čtyřikrát Ligu mistrů, třikrát Pohár CEV a pětkrát Challenge Cup.



Kdo je kdo v současném kádru: 1 – smečař ANDERSON Matthew (32, let, reprezentant USA, účastník OH 2012 a 2016 – bronz), 2 – smečař ESTRADA MAZORRA Luis Elian (19, reprezentant Kuby), 3 – libero IANNELLI Nicola (20), 6 – blokař SANGUINETTI Giovanni (19), 7 – libero ROSSINI Salvatore (33, reprezentant Itálie, účastník OH 2016 – stříbro), 8 – univerzál PINALI Giulio (22), 9 – univerzál ZAJCEV Ivan (31, reprezentant Itálie, účastník OH 2012 – bronz a 2016 – stříbro, vítěz Poháru CEV, vicemistr Evropy 2011 a 2O13, bronz na ME 2015), 10 – smečař BEDNORZ Bartosz (25, reprezentant Polska), 11 – nahrávač CHRISTENSON Micah (26, reprezentant USA, vítěz Světové ligy, účastník OH 2016 – bronz), 12 – blokař HOLT Maxwell Philip (32, reprezentant USA, účastník OH 2016 – bronz), 15 – blokař BOSSI Elia (25), 16 – nahrávač SALSI Nicola (22), 18 – blokař MAZZONE Daniele (27, reprezentant Itálie), 23 – smečař RINALDI Tommaso (18), 90 – smečař KALIBERDA Denys Viktorovič (29, rodák z Ukrajiny je reprezentant Německa).

Trenér: Andrea GIANI, asistenti: Luca CANTAGALLI, Sebastian CAROTTI, Fabio DONADIOAndrea SARTORETTI.