/REPORTÁŽ – NA VLASTNÍ KŮŽI/ Velká část sportovního světa žije v těchto týdnech ragbyovým mistrovstvím světa ve Francii. Jeden z nejstarších sportů se v Moravskoslezském kraji hraje ve dvou klubech – v Ostravě-Mariánských Horách a v Havířově. Redaktor Deníku přijal možnost prvního z nich a absolvoval v Raisově ulici trénink.

Trénink rugby v Ostravě, 5. října 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Na začátku září, v době, kdy startoval světový šampionát v ragby ve Francii – globální událost – dělal Deník v rámci tohoto sportovního svátku materiál o klubu TJ Sokol Mariánské Hory. Na závěr příjemného povídání se starosta Dalibor Čech zeptal: „A nechceš si přijít zatrénovat? Udělat o tom reportáž.“ Byl to návrh, nad kterým se člověk nejprve pousmál. V hlavě ale zůstával. A rozležel se.

Roky hraji fotbal jako brankář. Mám rád výzvy, nové zkušenosti, nebojím se něčeho neobvyklého. V osobním i pracovním životě. Samozřejmě když se o této záležitosti dozvěděli lidé v okolí, vykreslilo jim to šibalský úsměv na rtech. Ale neřešil jsem to.

Ve fotbalové brance jsem ale už „pár“ střetů absolvoval, nebyl důvod se ragby bát. Slovo dalo slovo, stačilo si vybrat ideální termín pro všechny strany, domluvit kolegy, kteří by to nahráli a nafotili, a mohlo se jít na věc.

Vše padlo na minulý čtvrtek. Vpodvečer jsem se sbalil, tentokrát jen kopačky, gólmanské rukavice jsem nechal doma, výjimečně vynechal fotbal, a vydal se do Ostravy. „Dneska to bude rojnický trénink,“ informuje mě hned v úvodu, který jsem jakžtakž stihl, trenér Rob Vann, jemuž k ideálu chybí na místě šest až sedm hráčů. „Zasáhla nás chřipka,“ líčí.

V neděli čekal tým důležitý zápas v Olomouci, na hřišti je zhruba dvacítka chlapů, mezi nimi i dva Francouzi. A také dvě ženy – Denisa Škrobánková a Hana Lokajová. „Jsme rádi, že je tu máme,“ říká Rob Vann.

O práci rojníka představu mám, na ragby koukám, mám ho rád, ale co obnáší takový trénink, přesně netuším. Začíná se pochopitelně protažením. „Dejve, to je teprve rozcvička,“ hlásí mi Michal Havránek, opora Sokolu, když vidí, že se nacházím na konci celé skupiny.

Pravda, lehce zahlcený jsem, ale já to tak mívám. Rozjíždím se trochu pomaleji. „Jsi zadýchaný,“ usmívá se kolegyně Katka Součková, která trénink natáčí. Její práci si můžete prohlédnout v přiloženém videu.

REALITA NENÍ TELEVIZE

To ještě neví, že se tréninku sama zúčastní. Nacvičuje se rozehrávka z autu, a kluci ji nabídnou, ať si to také vyzkouší. Kývne, uteče pár vteřin, a už se nachází nohami téměř dva metry nad zemí. „Hele, mě nezvednete,“ odpovídám já, když mě hodlají také zapojit. „To také nechceme. Zvedat budeš ty,“ zní reakce. Aby ne, mých zhruba sto kilo by vedlo spíše ke zranění „zvedačů“.

Redaktorka Deníku Kateřina Součková při zvedačce nad hlavami ragbistů.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Párkrát pošleme parťáka do vzduchu, najednou mi je rukou vložen takzvaný narážeč, s nímž odolávám tlaku pomyslného útoku právě po rozehrání autu. Poprvé poznávám sílu, jakou ragbisté disponují, nebo jí musí čelit. A to ještě mám zmíněný narážeč. Netrvá to ale dlouho. „Pojď, půjdeš do mlýnu,“ slyším. A rovnou do jeho středu.

No, co na to říct. Sice mám hlavu zarytou víc do trávy, než že bych měl přehled o hře, nebo co se děje okolo, k tomu ramena bolí jako čert, ale po každém nácviku mám dobrý pocit. „Dobře, dobře,“ křičí do davu Rob Vann.

Ani mi to nepřijde a z nácviku, který se děje u lajny, se postupně a plynule přechází do hry. Najednou běhám po celé šířce hřiště, spíše ale jako „nudle v bandasce“. S míčem se nepotkávám, že bych někomu zabránil v průniku, to také se říct nedá. Lítám zleva doprava a zase zpátky, spíše ale člověk začíná chápat, jak v ragby funguje defenzivní i ofenzivní práce. Že to máte teoreticky nakoukané z televize? Hezké, ale realita na place je jiné kafe.

„Trénink je zaměřen na statické fáze, auty i mlýny, a hlavně na pohyb po těchto statických fázích po hřišti. Vytvoření systému, který se tady učíme, abychom věděli, kde stát, jak koho podpořit, v jaké části hřiště,“ vysvětluje mi Michal Havránek, tříčtvrtka Ostravanů, která má zkušenosti i z extraligového Vyškova.

Právě on si vezme slovo, když je nutné zastavit trénink, a promluvit k mužstvu. Nebo také další opora Aleš Badura. „Stojí nás hodně sil dostat se do dvaadvacítky, nehoňme tak dál tu hru, připravme si akci přes několik fází, abychom z toho pak něco měli,“ burcuje spoluhráče. „Tak je to správné. Tady sice s kluky na hřišti jsem, ale v zápase už ne. Tam se musí rozhodnout podle svého uvážení. Proto pokud si to takhle řeknou, vidím to jako pozitivní,“ prozrazuje mi svůj pohled na situaci Rob Vann.

PRVNÍ NÁKOP? FOTBALISTA

I já po nějaké době poznávám, že účelem hry při tréninku není dosáhnout za každou cenu pětky. Třeba tím, že proběhnu hřiště. A že některým by se to povedlo. Naopak. Hlavní je kombinace, souhra, systém, logická cesta pomocí spolupráce prakticky všech na té či oné straně trávníku, která povede k cíli. Proto když se někdo provlíkne a může běžet do pětkoviště, je zastaven.

Redaktor Deníku David Hekele.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Zatímco v první půli se k míči prakticky nedostanu, po výměně stran je to úplně naopak. „Pojď do mě,“ vyzývá Daniel Chromulák, když kličkuje přede mnou a snaží procpat se k „háčku“. Po chvíli dostávám míč k rozehrávce nákopem z rukou. „Fotbalista,“ směje se kouč, když místo do autu pošlu šišatý míč na střed hřiště. Druhý pokus je už lepší, stejně jako nákop přímo ze hry. Naopak hra s rukami by potřebovala zlepšit. Tři nepřesné míče nejsou ke chlubení.

„Ve světlech, navíc je zima, vlhko, míč klouže, takže podmínky u těchto nácviků nejsou ideální. Na druhé straně v neděli to nebude jiné, takže si musíme zvykat a pracovat v tom, co je,“ uvědomuje si Vann, když vyhlíží střet v rámci Podzimního poháru.

Po hodině a půl trénink končí. „V rámci možností jsem spokojený. Od Olomouce čekám mladý tým, nebezpečný v útoku, ale my jsme schopní získávat míč ve standardkách. To může být naše cesta k vítězství,“ věří Rob Vann.

„Za mých časů bylo ragby jiné, tvrdší, surovější. Sám si ale pamatuji třeba skok, když jsem absolvoval první trénink v mužích, ale pomohlo mi, že mě chlapi vzali, a i když přišla chyba, brali to,“ vzpomíná Michal Havránek na své začátky mezi dospělými. „Myslím si, že trénink splnil svůj účel, jen musíme být trpěliví. Připravit si to. Někdy moc chceme a je to spíše na škodu,“ míní.

O splněném účelu mohu mluvit i já. Nemusíte hrát na mistrovství světa, i na této úrovni je to dřina, ale zároveň ta hra má logiku, které je nutné rozumět. To ale u televize jen tak nepoznáte. Člověk pak o tom dlouho přemýšlel, i kvůli psaní tohoto textu jsem šel spát až ve tři ráno. Ale stálo to za to. A když to bude častější, nebudete lítat jak „nudle v bandasce“.

A mimochodem, Mariánské Hory o tři dny později vyhrály v Olomouci 52:31.