Vítkovice chtějí do Superfinále. První překážka? Pražané. Kouč: Jsme natěšení

/FOTOGALERIE/ Florbalisté Vítkovic vstoupí v sobotu do play-off. A to s výhodou domácího prostředí. Ve čtvrtfinálové série si to rozdají z pražským celkem Black Angels. „Všichni jsme natěšení, cílem je postup do Superfinále,“ řekl trenér 1. SC TEMPISH Vítkovice Tomáš Martiník.

Florbalový tým mužů 1. SC TEMPISH Vítkovice (sezona 2022/2023). | Foto: 1. SC TEMPISH Vítkovice