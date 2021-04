Významný podíl na úspěchu Rytířů měl v závěrečném klání útočník Lukáš Hájek, který vstřelil čtyři branky. První už ve 2. minutě, na něhož navázal Bräuer, a i když snížil Malajka, Kuczera s Matějčíkem dali favoritovi klid. Zvlášť když na trefu Eichlera v ještě první třetině odpověděl Hájek.

Ve druhé části se trefil pouze vítkovický Gattnar, v poslední třetině pak dokonal své představení Hájek, k němuž se opět přidal Gattnar. Poslední gól FBC v sezoně vstřelil v 52. minutě Gawronski. „Úvod utkání byl z naší strany hrozný, ale to vyplývalo i z toho, že Vítkovice chtěly rozhodnout, tak do toho vletěly. Přesto jsme se do zápasu dostali, bohužel nebýt hloupé chyby, byli bychom na dostřel,“ uvedl trenér FBC Tomáš Svačinka.

„V sérii jsme určitě chtěli být vyrovnanějším soupeřem, urvat nějaké zápasy, ale Vítkovice ukázaly kvalitu, která na nás stačila. My se s některými věcmi nedokázali vypořádat a to dalo ráz celé sérii. Sezona ale byla super,“ doplnil Svačinka.

Trenér Vítkovic Pavel Brus si začátek duelu pochvaloval. „Byli jsme hladoví, možná až moc, zapomínali jsme na obranu a FBC potrestalo naše chyby. Druhá třetina už pak byla opatrnější, soupeř ale celkově dnes odehrál nejlepší zápas v sérii. Kdyby takto hrál od začátku, bylo by to pro nás náročnější. Důležitý by pro nás gól na 6:3 na konci druhé třetiny,“ přiznal Brus.

„Vnímám, že tři zápasy nebyly podle představ FBC. Myslím, že zasloužený postup, nicméně cítím, že v naší hře byly věci, které kdyby se objevily v semifinále, mohly by nás stát zápas. Jsou to pro nás zdvižené prsty a hodně témat,“ doplnil Pavel Brus.

FBC ČPP Ostrava – 1. SC Tempish Vítkovice 4:9 (3:5, 0:1, 1:3)

Branky: 4. a 20. Malajka, 12. Eichner, 52. Gawronski – 2., 17., 49. a 55. Hájek, 40. a 60. Gattnar, 3. Bräuer, 7. Kuczera, 9. Matejčík. Rozhodčí: Drápal – Pospíšil. Vyloučení: 1:1, navíc Herblich (FBC Ostrava) 10 minut. Využití: 0:1. Bez diváků. Konečný stav série: 0:4.