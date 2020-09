„Musím kluky pochválit, na úvod sezony to byl parádní zápas,“ usmál se trenér VK Ostrava Jan Václavík. „Dostali jsme zadarmo školení o tom, co je účinné podání a tlaku podlehli i v dalších činnostech, které jsme řešili špatně,“ upozornil kouč Kladna Milan Fortuník na nejsilnější domácí zbraň.

Ostrava ze servisu přímo bodovala patnáctkrát, z toho se osmi esy blýskl smečař Ihnát. „Jsme známi tím, že do podání sekáme i na úkor nějakých chyb. Ale věříme si, že někdo dá ta esa. Z hodně našich servisů museli hosté útočit z vysokých míčů a my měli čas postavit obranu. Je to o zatlačení soupeře a jsem rád, že to vyšlo,“ radoval se Jakub Ihnát, který dělové podání zlepšoval i během léta ve slovenské reprezentaci.

„Tvrdý servis nám vycházel celý zápas, nenechali jsme Kladno nadechnout,“ dodal ostravský smečař a kapitán David Janků, autor dvou es. „Dobrý výkon jsme udrželi po celé utkání, Kladno se nedostalo do tempa,“ chválil trenér Václavík svůj tým.

Před ruskou posilou Jurijem Kružkovem, který do Ostravy dorazil až ve čtvrtek a s týmem poprvé trénoval v pátek, dostal na postu univerzála přednost Jakub Dvořák. „A zahrál dobře. Mít dvě dobrá účka je starost navíc, ale příjemná,“ svěřil se kouč.

Pochvaloval si také letní přípravu družstva. „Chyběl jen Kružkov a pár dnů v srpnu kvůli reprezentaci Ihnát, jinak jsme po dlouhé době byli kompletní. To jsme potřebovali, protože máme dva nové nahrávače,“ připomenul příchod Tomáše Jambora a Poláka Sebastiana Matuly. Do Ostravy se po roce vrátil zkušený blokař Václav Kotas a z juniorky doplnil kádr mužů smečař Radim Závodský.

„Příprava proběhla podle plánu, i když byla zkrácená a taková spontánní. Měnila se ze dne na den, ale nakonec se všechno vyvrbilo dobře,“ konstatoval Václavík s tím, že s českými týmy se v ní moc nepotkali. „Dva dny jsme trénovali v hale Aera a ve středeční generálce porazili doma Beskydy 3:1, jinak jsme hráli v Polsku, kam to máme kousek,“ pochvaloval si.

Extraligu zahájila Ostrava třemi body a 1. místem v tabulce. „Od správní rady máme za úkol play-off, ale sami jsme si dali trošku ambicióznější cíl,“ přiznal Václavík, že skončit šestí by bylo málo. „Sezona bude klasicky náročná, hodně týmů posílilo a asi pět jich chce medaili, takže to bude pořádná rvačka,“ poznamenal.

Ve 2. kole čeká Ostravu v sobotu od 18 hodin ve Frýdku-Místku derby s Black Volley Beskydy.