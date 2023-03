/FOTOGALERIE/ Konec černé série! Po šesti porážkách v extralize za sebou volejbalistky TJ Ostrava zabraly a ve čtvrtečním 31. kole porazily doma Přerov. K výhře 3:0 a návratu na osmé místo tabulky jim stačilo 64 minut.

Zápas 31. kola extraligy volejbalistek TJ Ostrava - Přerov 3:0.. | Foto: TJ Ostrava/Oldřich Holcman

„Jsem ráda, že nám to dnes vyšlo,“ radovala se ostravská univerzálka a kapitánka Sandra Skřivanová z jedenácté výhry v soutěži. „Od začátku jsme dodržovaly to, co jsme si řekly, tlačily jsme servisem a dobře bránily. Naštěstí nám to vydrželo všechny tři sety, zvládly jsme udržet koncentraci,“ konstatovala autorka 14 bodů domácích.

Postup do play-off má Ostrava jistý, záležet ale bude na pozici, ze které do něj půjde. „Po dlouhé době jsme měli dobrý vstup do zápasu. Soupeře jsme zatlačili a byli lepší ve všech činnostech,“ hodnotil domácí trenér Zdeněk Pommer poslední domácí duel v základní části extraligy.

Souboj na body z bloků v něm Ostrava vyhrála 8:3 a na esa z podání 10:4. „Měli jsme tam pár chyb, kterých se chceme v dalších zápasech vyvarovat, ale byli jsme důrazní, tlačili servisem a dobře bránili. Od zítřka se začneme připravovat na Šelmy a na play-off,“ připomenul Zdeněk Pommer, že základní část jeho tým zakončí v sobotu v hale pátého celku tabulky v Brně.

Extraliga volejbalistek - 31. kolo:

TJ Ostrava - Volejbal Přerov 3:0 (15, 14, 17)

Rozhodčí: Kubinec a Vachutka, čas: 64 min., diváci: 100.

Ostrava: Jasečková 6, Jedličková 8, Skřivanová 14, Bauerová 5, Hadáčková 9, Kašparová 9, libera Jančová a Tobiášová - Chládková, Výtisková, Mikelová. Trenér: Zdeněk Pommer.

Přerov: Zatloukalová 1, Lazárková 7, Dlouhá 4, Kovačič 2, Hůsková 6, McClellan 6, libera Kulová a Michálková - Martincová 1, Köhlerová 2, Horská, Oborná 3. Trenér: Radim Vlček.