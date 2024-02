OBRAZEM: Místo bronzu žlutá růže. Bojovná Ostrava padla s Olympem až v 5. setu

/FOTOGALERIE/ I když to s nimi vypadalo už hodně špatně, ve dvou setech uhrály dohromady jen 27 bodů, dokázaly se zvednout a zápas s Olympem proměnit v pořádnou dvouhodinovou bitvu. Volejbalistky TJ Ostrava ho dotáhly do tie-breaku, ale z Final Four Českého poháru v Kutné Hoře se po loňském stříbru vrátily bez medaile. V pondělním duelu o 3. místo padly ve zkráceném 5. setu 11:15.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Volejbalistky TJ Ostrava ve Final Four Českého poháru v Kutné Hoře podlehly v zápase o 3. místo Olympu Praha 2:3. | Foto: Český volejbalový svaz