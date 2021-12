„Sice to nebyl ten nejhezčí volejbal, ale vyhráli jsme, a to je důležité. Ústí nad Labem hraje na domácí palubovce velmi dobře, o čem jsme se dnes přesvědčili,“ radoval se ostravský trenér Richard Vlkolinský z výborné výchozí pozice do odvety, která se v hale Sarezy v Hrušovské ulici odehraje ve středu 5. ledna 2022. Ostravě v ní stačí k postupu do Final Four získat dva sety.