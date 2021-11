/FOTOGALERIE/ I když domácí zápas volejbalisté VK Ostrava prohráli 2:3, jsou ve čtvrtfinále Českého poháru. Brno v odvetě pod jeho sítí ve středu po tříhodinovém boji porazili 3:2 (19, -25, 21, -22, 14) a o jejich postupu rozhodl zlatý set. Vyhráli ho 15:10.

Jediné vítězství v extralize slavili volejbalisté VK Ostrava zatím 4. října. Tehdy ve 2. kole porazili doma Zlín 3:0. Přidají po výhře v Brně a postupu do čtvrtfinále Českého poháru další úspěch v sobotu v Příbrami? | Foto: VK Ostrava/Jaroslav Obsadný

„Bylo to vydřené vítězství, ale tu bitvu jsme si užili,“ radoval se ostravský nahrávač Tomáš Jambor. „Jsme velmi šťastní, že jsme postoupili a hlavně, že jsme vyhráli. Moc jsme to potřebovali,“ připomenul trenér Ostravy Richard Vlkolinský, že jeho tým v extralize zatím porazil jen Zlín. „Pracujeme dobře a dobrá je i nálada, konečně jsme to přetavili ve výhru,“ spokojeně dodal Vlkolinský.