„Ostrava podala bojovný výkon. Trochu jsem počítal s tím, že to nepůjde samo,“ oddechl si trenér Jihočechů René Dvořák po postupu do finále Českého poháru. „Jsou to mladí kluci, a když jim jde servis, tak se s nimi hraje těžko,“ ocenil výkon Ostravy i Radek Mach, zkušený blokař a kapitán Českých Budějovic.

Český pohár volejbalistů - semifinále v Teplicích:

VK Ostrava - Jihostroj České Budějovice 0:3 (-21, -20, -25)

Rozhodčí: Kvarda a Dmejchal, čas: 96 min.

Ostrava: Kotas 4, J. Dvořák 1, Fořt 16, Polynski 6, Jambor 2, Vancl 5, libera Sobczak a Ptáček - Mazoch 8, Vašíček, R. Závodský, Bauman. Trenér: Vlkolinský.

České Budějovice: Stoilovič 7, Polák 8, Schouten 20, Licek 8, Sedláček 7, De Amo 3 libero Kryštof - Michálek 3, Piskáček, Mach 1. Trenér: R. Dvořák.

Další zápas: Dukla Liberec - Karlovarsko 1:3 (-20, 23, -20, -24).