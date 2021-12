Minulý čtvrtek přitom stejné soupeřky v dohrávce 10. kola extraligy v hale ve Varenské ulici porazily 3:1. „Pohár je jiná soutěž než extraliga. Říkaly jsme si, že hrajeme o každý bod, který se počítá. Mrzí mě, že jsme prohrály takovýmto způsobem. Brno nás dobře zatlačilo servisem, nevěděly jsme si s tím rady potom na kůlu. Věřím ale, že jim to u nich doma vrátíme,“ připomenula smečařka TJ Ostrava Andrea Štrbová, že o postupujícím do Final Four se rozhodne až v lednové odvetě na jihu Moravy.