Mise Přerov splněna. V Evropě Ostrava skončila, teď pokračuje v Českém poháru

/FOTOGALERIE/ V evropském Challenge Cupu se jim postoupit do čtvrtfinále nepodařilo poté, co je ve středu v Řecku vyřadil Panathinaikos Atény, teď budou volejbalistky TJ Ostrava pokračovat v Českém poháru. Do 3. kola prošly přes Přerov, kde vyhrály nedělní zápas 3:1 (-22, 19, 11, 18).

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Sobotní zápas 15. kola extraligy volejbalistek TJ Ostrava - Přerov 3:0. | Foto: TJ Ostrava/Oldřich Holcman

„Začali jsme trochu v obměněné sestavě, aby dostaly prostor všechny hráčky. Přerov v prvním setu navázal na svůj bojovný výkon ze soboty, ale další tři už jsme měli pod kontrolou a soupeře přehráli,“ srovnal ostravský trenér Zdeněk Pommer dva duely ve dvou dnech se stejným protivníkem. Sobotní 15. kolo extraligy Ostrava doma vyhrála 3:0. Ve 3. kole Českého poháru, který už se hraje na dva zápasy, narazí na brněnské Královo Pole. Souboj začne v úterý 7. prosince doma, k odvetě pod Špilberkem dojde až v lednu 2022. V Česku se nejlépe perou kluci z Vítkovic. Mistry jsou podesáté v řadě za sebou Ještě předtím, už ve čtvrtek 2. prosince od 17 hodin, se ostravský tým utká s Královým Polem pod svou sítí v dohrávce 10. kola extraligy a hned v sobotu ho ve stejné soutěži čeká zápas v Praze proti Olympu. „Věděli jsme, že koncem roku budeme mít program nahuštěný. Věřím, že to zvládneme, protože jsme dobře rozehraní především z evropského poháru, a hlavně ve čtvrtek a v úterý nám určitě pomůžou naši skvělí fanoušci,“ prozradil kouč TJ Ostrava, která v extralize vyhrála jedenáct ze třinácti utkání.