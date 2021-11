Ostravské volejbalistky čeká bitva s Aténami. Uhájí v ní nedobytnou domácí tvrz?

„Soupeř má silný tým s vyrovnanými posty, ale my se ho vůbec nelekneme. Na zápas se těšíme,“ upozornil ostravský trenér Zdeněk Pommer, že dres aktuálně druhého celku nejvyšší řecké soutěže oblékají také blokařka z Kanady, univerzálka z Ázerbájdžánu, smečařky z Kypru a Nizozemska. „V kádru mají holky z nároďáku, ale my si půjdeme za svým. Víme, že s nimi jdeme do války a nemáme co ztratit, Atény jsou v jasné roli favorita,“ konstatoval kouč druhého týmu české extraligy.

„Předpokládám, že to bude bitva a věřím, že v ní najedeme na naši vítěznou vlnu z ligy i poháru a pomohou nám opět naši skvělí fanoušci. Záležet bude na momentální formě," poznamenal Pommer. Ostravu dobře naladila vítězství ve čtvrtečním derby s Frýdkem-Místkem (3:0) a v hale favorizované Olomouce (3:1). Navíc v této sezoně na domácí palubovce všechna utkání vyhrála. V předkole Challenge Cupu na ní vybojovala postup do hlavní fáze, když po prohře 2:3 ve Švýcarsku VC Kanti Schaffhausen převálcovala 3:0. Odolá nedobytná ostravská tvrz i Aténám?