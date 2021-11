„Najely jsme na ně hned na začátku, dařilo se nám skoro všechno a myslím, že jsme soupeřky překvapily,“ radovala se ostravská blokařka Kateřina Zemanová z vedení 2:0. „Dobře jsme bránili a dvě těsné koncovky vyhráli o dva body. Pak ale Panathinaikos ukázal svou sílu, rozehrál se a my dva sety tahali za kratší konec,“ vrátil se domácí trenér Zdeněk Pommer k vyrovnanému průběhu utkání. „Soupeřkám se začalo dařit na servise, nám se zhoršila obrana a ony toho ubránily víc,“ smutně konstatovala Zemanová.

Atény s kanadskou blokařkou, ázerbájdžánskou univerzálkou, smečařkami z Kypru a Nizozemska hnali v hale ve Varenské ulici do boje i čtyři řečtí fanoušci v zelených klubových barvách. Domácím zase v hledišti fandil univerzál české reprezentace Jan Hadrava, který působí v nedalekém polském Jastrzebie.

Na body z bloků Ostrava v zápase podlehla Aténám 11:14, ale na esa z podání je porazila 9:6. Vyrovnaný souboj rozhodlo až zkrácené páté dějství. „To jsme si už nenechaly vzít,“ jásala zkušená domácí blokařka Zemanová po výhře 15:11. „Vývoj tie-breaku jsme od stavu 8:6 už měli docela pod kontrolou,“ radoval se kouč TJ Ostrava z první výhry v Challenge Cupu. „Bude to válka, ale do Řecka se pojedeme poprat,“ připomenul Pommer, že o postupu do čtvrtfinále se rozhodne ve středu 24. listopadu v Aténách.

Challenge Cup volejbalistek - 1. zápas 1. kola:

TJ Ostrava - Panathinaikos AC Atény 3:2 (26, 23, -18, -18, 11)

Rozhodčí: Janik (Pol.) a Milič (Rak.), čas: 125 min., diváci: 252.

Ostrava: Zemanová 9, Pospíšilová 3, Štrbová 20, Jedličková 9, Kotlabová 26, Nečiporuka 14, libero Jančová - Kašparová 1, Jasečková 3, Chládková, Bauerová 2. Trenér: Pommer.

Atény: Papafotiou, Grothues 11, Chatziefstratiadou 12, Stěpaněnko 33, Chantava 11, Cross 11, libera Rogka a Xintara - M. Konstantinou 7, Karagkouni, Papastergiou, Metaxa. Trenér: Oikonomou.