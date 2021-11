„Holky si budou muset pořídit nějaké zimní plavky,“ žertoval po zápase ostravský trenér Zdeněk Pommer. „Na rozdíl od koncovek ve Švýcarsku jsme ty domáci dokázali sehrát agresivně a soupeře zamáčknout. Byli jsme mentálně silní, semkli se a každý, kdo šel na hřiště, obrovsky pomohl,“ pochválil Pommer za bojovný výkon celý tým. V důležitých chvílích ho podrželo i patnáctileté trio - blokařky Jedličková, Chládková a Jasečková, jejíž úspěšný útok při druhém mečbolu Ostravy ukončil celé utkání.

„Nějaká nervozita samozřejmě byla, ale musela jsem to risknout. Nic jiného se za toho stavu dělat nedalo, chtěly jsme vyhrát,“ prozradila po vítězném mečbolu smečařka Nela Jasečková. „Jsme strašně dobrá parta, naše týmovost nás semkla, trenér nás podpořil a šlo to samo,“ radovala se z vítězství a postupu. „Měla jsem z toho trošku hrůzu, ale snažila jsem se zachovat klid a dát servis. Byl to pro mě velký zážitek,“ svěřila se blokařka Adéla Chládková, nejmladší hráčka na hřišti, která pomohla ve 3. setu nepříznivý stav 13:17 srovnat na 17:17. „Dala tři výborné servisy, se kterými měl soupeř problém a jednou čapla v poli,“ připomenul Pommer další moment, který pomohl k obratu.

„Naštěstí jsme vždycky zaply včas, přidaly na servise, ubránily pár důležitých balonů, a to si myslím, že bylo klíčem k úspěchu,“ poznamenala zkušená smečařka Sandra Kotlabová. Do Ostravy přišla v létě z Přerova a evropský pohár zažívá i ona poprvé. „Ty dva sety byly pro diváky,“ tvrdila se smíchem smečařka a kapitánka Andrea Štrbová. „Udělaly jsme v nich zbytečné chyby, ale jsem ráda, že jsme to nevzdaly, do koncovek šly bojovně a s odvahou,“ konstatovala Štrbová. „Rozdíl byl v servise, který jsme ve Švýcarsku neměly moc dobrý. Tam nás tlačil soupeř, teď to bylo obráceně,“ srovnala oba duely ostravská nahrávačka Anna Pospíšilová.

Důvod k radosti neměla jen česká reprezentantka Holásková. „Škoda, že jsme dva sety, ve kterých jsme vedly, nedotáhly do konce. Ostrava hrála dobře, nám se dnes nedařilo, vůbec jsme jí neoponovaly,“ mrzelo vyřazení z pohárové Evropy blokařku Kateřinu Holáskovou. Bývalá hráčka Šternberku a Olomouce obléká dres Schaffhausenu už sedmou sezonu a je i jeho kapitánkou.

Challenge Cup volejbalistek - odveta 1. kola:

TJ Ostrava - VC Kanti Schaffhausen 3:0 (15, 22, 23)

Rozhodčí: Lagierski (Pol.) a Viktorini-Lisa (SR), čas: 77 min., diváci: 500. První zápas 2:3, postoupila Ostrava.

Ostrava: Zemanová 10, Pospíšilová 1, Štrbová 14, Jedličková 5, Kotlabová 15, Nečiporuka 3, libero Jančová - Kašparová, Jasečková 2, Chládková. Trenér: Pommer.

Schaffhausen: Deisl 3, Jatzko 2, Holásková 15, Ubavič 8, Perkovač 8, Silge 2, libero Habegger - Svobodová 5, Guyer, Watson. Trenér: Neubauer.