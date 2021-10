„Byla to bitva,“ konstatoval ostravský trenér Zdeněk Pommer. „V koncovkách, především našich prohraných setů, nám chyběla větší odvaha i malinko štěstí. Naopak bojovně jsme sehráli čtvrtý set a především jeho závěr,“ vrátil se k průběhu čtvrtečního utkání, v němž Ostrava nepříznivý stav 1:2 srovnala na 2:2 a vynutila si zkrácený tie-break. A v něm vedla i o tři body, naposledy 10:9. „Dobře jsme ho rozjeli, ale vlastními chybami nedotáhli,“ litoval Pommer nevyužité šance. V dramatickém závěru Ostrava ještě od stavu 13:13 zmařila dva mečboly domácích, ale třetí pokus VC Konti po dlouhé výměně už neodvrátila.

„Ve švýcarské lize jsme jeden z nejlépe blokujících týmů, což se potvrdilo. Na druhé straně jsme byly překvapené, když i nás soupeř často zablokoval,“ přiznala po zápase blokařka Kateřina Holásková, která obléká dres Schaffhaseunu už od roku 2015 a je jeho kapitánkou. Souboj na body z bloků domácí tým výhrál 19:9 a na esa z podání 9:7. Kromě Češek Holáskové a smečařky Evy Svobodové působí ve VC Konti ještě Američanka, Rakušanka, Srbka a dvě Němky.

„Byla to volejbalová válka. Sice se nám nepovedlo pár věcí, ale ukradly jsme domácím bod. Doma to musíme urvat,“ přála by si smečařka a kapitánka Ostravy Andrea Štrbová oplatit soupeřkám porážku a vybojovat postup v odvetě. Dojde k ní ve středu 3. listopadu od 18 hodin v hale ve Varenské ulici. „V domácím zápase musíme eliminovat vlastní chyby. Těšíme se na naše báječné fanoušky díky kterým věříme, že i u nás bude stejně výborná atmosféra jako ve Schaffhausenu,“ dodal trenér Pommer.

Challenge Cup - úvodní zápas 1. kola:

VC Kanti Schaffhausen - TJ Ostrava 3:2 (24, -24, 25, -23, 15)

Rozhodčí: Zyber (Něm.) a Persche (Rak.), čas: 135 min., diváci: 600.

Schaffhausen: Deisl 4, Svobodová 6, Holásková 16, Uvabič 17, Perkovač 24, Silge 14, libero Habegger - Jatzko 12, Guyer, Corbach. Trenér: Neubauer.

Ostrava: Štrbová 23, Jedličková 10, Kotlabová 23, Nečiporuka 12, Zemanová 8, Pospíšilová 4, libero Jančová 1 - Kašparová, Jasečková. Trenér: Pommer.