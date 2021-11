OBRAZEM: Šok v Řecku! Ostravské volejbalistky poznaly dvě tváře Atén

/FOTOGALERIE/ Noční přejezd tranzity na letiště do polského Krakova, pohodový let přes Mnichov do Atén a teplé počasí přivítaly v úterý volejbalistky TJ Ostrava v hlavním městě Řecka, kde je dnes večer čeká odveta evropského Challenge Cupu s domácím Panathinaikosem. O to větší šok pak zažily při prvním tréninku!

Dvě tváře Řecka zažily volejbalistky TJ Ostrava v Aténách před odvetou Challenge Cupu s Panathinaikosem. Po hrozném prostředí v tréninkové hale se ve středu už připravovaly na zápas v důstojném sportovním stánku. | Foto: TJ Ostrava

„Hala byla hrozná, to jsem ještě neviděl,“ nevěřícně kroutil hlavou Miloš Matula, ředitel TJ Ostrava. „V některých místech byla zvlněná podlaha, málo světla, rozsvítit více nešlo a šatny? Děsivé,“ popsal podmínky k přípravě s tím, že k dispozici dostali jen osmnáct míčů. „U nás jsme jim poskytli balonů osmatřicet. Naštěstí Pompe (Zdeněk Pommer) trénink odlehčil,“ prozradil ředitel. Ve středu dopoledne už příprava probíhala v jiné hale, kde se bude hrát večerní zápas. „Dnes se už makalo naplno,“ vysvětlil Miloš Matula. Výprava bydlí v hotelovém rezortu s bazénem. „Na ten ovšem nezbývá čas. Musím říct, že jinak se o nás starají dobře, ale s tou tréninkovou halou to bylo přes čáru,“ konstatoval ředitel. I počasí v Řecku ukázalo ostravským volejbalistkám dvě tváře. „V Aténách nás v úterý uvítalo slunce a teplota 20 stupňů Celsia, ale odpoledne se zatáhlo a večer celkem dost pršelo,“ dodal ředitel. OBRAZEM: drama až do tie-breaku. Ostravské volejbalistky doma porazily i Atény První zápas tým trenéra Zdeňka Pommera před týdnem doma vyhrál 3:2. „Známe sílu soupeře, budeme se snažit ubránit jeho ázerbádžánské účko Stěpaněnkovou a jednoznačně loupit, protože nemáme co ztratit,“ upozornil ostravský kouč, že favoritem v sérii je Panathinaikos, navíc v domácím prostředí. Utkání se hraje dnes od 20 hodin řeckého času (19 SEČ) a čeká se bouřlivá atmosféra. Podle zpráv z Atén by měla být hala pro tisíc diváků vyprodaná. „Musíme se odvázat. Nesčetněkrát jsme si letos dokázali, že hrát umíme. Jen bude potřeba být dostatečně agresivní ve všech činnostech,“ připomenul Pommer, že v české extralize Ostrava vyhrála deset ze dvanácti zápasů, a nálada v týmu je dobrá.