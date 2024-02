/FOTOGALERIE/ I z druhého derby v této sezoně vyšli vítězně volejbalisté Beskyd. Po jejich listopadové výhře v Ostravě (3:1) se ve 21. kole extraligy ve Frýdku-Místku oba týmy ale o body rozdělily. Hosté, posílení o zkušeného slovenského univerzála Michaloviče, kladli velký odpor a zápas z nepříznivého stavu 0:2 na sety v sobotu dotáhli do tie-breaku. Ten však nakonec vyhrál oslabený domácí Black Volley 15:13.

Zápas 21. kola extraligy volejbalistů Black Volley Beskydy - VK Ostrava 3:2 (3. 2. 2024). | Foto: VK Ostrava/Jaroslav Obsadný

„Nehráli jsme úplně to, co umíme. Můžeme být rádi za dva body, jelikož se nám zranil první nahrávač, takže myslím, že můžeme být spokojení,“ připomenul smečař Beskyd Jiří Benda absenci Miška, kterého zastoupil osmnáctiletý Hilšer.

I přes oslabení úvodní dvě dějství ovládl domácí Black Volley. „Do utkání jsme se z naší strany dostali až ve třetím setu a trošku se nám začalo i dařit,“ vrátil se k dalšímu průběhu Tomáš Zedník, manažer a asistent trenéra Ostravy, která jednoznačně vyhrála třetí sadu a v té následující pak zvládla i dramatický závěr.

„Beskydy se do toho dostaly zpátky. V koncovce jsme měli možná trošku víc štěstí a uhráli jsme ji. Naopak v pátém setu štěstí měly zase Beskydy a nakonec rozhodlo to, že byly doma,“ dodal asistent ostravského trenéra Dariusze Lukse.

Souboj na esa z podání vyhrál Black Volley 13:6, na body z bloků byla úspěšnější Ostrava 12:9. „Klobouk dolů před celým týmem, protože jsme fakt bojovali neskutečně po celý zápas. Ale to, co jsme dneska předvedli, nebyl volejbal,“ přiznal Jakub Dvořák, kapitán Ostravy. Tahounem týmu byl univerzál Michalovič, čerstvá posila uhrála 21 bodů. „Ostravu zklidnil a bylo to na nich vidět,“ upozornil Michal Provazník, kouč Beskyd.

Hosté za prohru v tie-breaku získali patnáctý bod v sezoně a v tabulce jsou desátí. Beskydy jich mají na kontě 21 a patří jim 9. příčka. „Vítězství je cennější o to, že jsme nastoupili v základní sestavě se třemi osmnáctiletými kluky. Dva body jsou zlaté,“ konstatoval domácí Michal Provazník. „Museli ustát zvraty v zápase, chvíle, kdy se jim nedařilo, i to, že byli pod tlakem. Nakonec se z toho dokázali vyhrabat a zvládli těžkou koncovku,“ vysvětlil trenér Black Volley.

Extraliga volejbalistů – 21. kolo:

Black Volley Beskydy – VK Ostrava 3:2 (23, 18, -16, -29, 13)

Rozhodčí: Marschner a Velinov, čas: 121 min., diváci: 285.

Beskydy: Klimeš 10, NHilšer 1, SKoloušek 9, BGuimaraes 14, UPerry 19, SBenda 18, libero Krejčíček – Mečiar 1, Sztolarik, Malík. Trenér: Michal Provazník.

Ostrava: Jarosinski 6, Dvořák 8, Michalovič 21, Tsmokalo 16, Srovnal 2, Pawlun 4, libera Motyčka a Vancl - Resl, Pelikán 2, Olsen 10, Mazoch 8. Trenér: Dariusz Luks.