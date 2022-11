„Udělal jsem změnu v základní sestavě a nečekal, že nás to rozhodí. Ostrava se chopila příležitosti a po zásluze vyhrála,“ přiznal kladenský kouč Milan Fortuník. „Hosté hráli odvážně a na nás to bohužel stačilo. Nebyli jsme schopni se ubránit, po protočení sestavy jsme se vrátili do zápasu, ale tie-break je nevyzpytatelný a soupeř byl opět odvážnější a zaslouženě si odváží o bod víc,“ dodal domácí kapitán Jiří Kraffer.