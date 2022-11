„Pořád jsme na něco čekali, ale ono to nepřišlo, byl to od nás bázlivý výkon,“ poznamenal smečař a kapitán domácího týmu Dominik Fořt, který duel sledoval z lavičky. „Jsem hodně zklamaný. Tak špatný herní projev nevidím ani na tréninku,“ zklamaně přiznal trenér Ostravy Richard Vlkolinský.

Jeho svěřenci získali pouze třetí set, druhý a čtvrtý prohráli ve vyrovnaných koncovkách. „Byl to poměrně vyrovnaný zápas, vyhrát mohl kdokoliv. My jsme možná malinko víc chtěli,“ mínil Martin Böhm, kapitán a smečařská opora hostů. „Chvílemi jsme sice měli výpadky, ale pomáhali jsme si servisem a dokázali jsme Ostravu ubránit. Kluci to ubojovali,“ radoval se kouč příbramských Kocourů Petr Brom z druhé výhry v sezoně.

„Prohráli jsme totálně na herní projev. Nechci mluvit o problémech se zraněními, ale věková skladba hráčů, kteří nastoupili, se měla rvát, jenže se nervala,“ konstatoval trenér Ostravy Richard Vlkolinský po osmé porážce.

Extraliga volejbalistů - 12. kolo:

VK Ostrava – Příbram 1:3 (-21, -23, 21, -24)

Rozhodčí: Grabovský a Kovář, čas: 105 min., diváci: 150

Ostrava: Muroň 7, Vašíček 1, Jarosinski 18, Polynski 8, Dvořák 21, Mazoch 13, libero Vancl - Blažej 1, Tříska. Trenér: Richard Vlkolinský.

Příbram: Trojanowicz 9, Rosenbaum 7, Böhm 15, Šábrt 7, Hulpach 17, F. Ureš 4, libero Peterka - Duarte 8, Araujo. Trenér: Petr Brom.