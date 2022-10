„Zahráli jsme konečně dobrý zápas. Liberec na nás musel vytáhnout všechno to nejlepší, aby vyhrál,“ spokojeně konstatoval Richard Vlkolinský, trenér domácího celku. Mladou Ostravu tentokrát zdobila velká bojovnost, kterou dokázala se zkušenějšími hosty držet krok. V úvodním dějství odvrátila několik setbolů Dukly, ale vyrovnanou koncovku urvala až ve druhé sadě.

Podívejte se: Košíkářky Ostravy se sehrávají, posílily je dvě Američanky a Polka

Blízko k tomu měla i ve třetím setu, kdy nad hosty vedla až o čtyři body, naposledy 23:22. Dramatický závěr ale zvládl lépe Liberec. „Třetí set jsme měli vyhrát, to byla velká chyba. Tím jsme Duklu nedostali pod tlak, ale naopak do klidu. Hráče jsem pochválil za bojovnost, že se rvali o každý balon. To chci vidět každé utkání,“ dodal trenér Richard Vlkolinský.

Krajský přebor: Petřvald zas na trůn, Řepiště u něj slídí. Hlasy ze všech kabin!

„Nečekali jsme, že to bude jednoduchý zápas. Soupeř jako Ostrava nemá proti nám co ztratit. Takové týmy pak hrají uvolněně na servisu a útoku. My jsme začali s mladým nahrávačem Bryknarem, který hrál dobře, ale nedařilo se nám stabilizovat příjem. Jsem rád, že jsme zvládli koncovku třetího setu a pak čtvrtý set už byl jasně v naší režii,“ oddechl si Martin Demar, kouč Dukly.

Divize: Hlubina vede, Bílovec ztratil. Co ligové rezervy? Hlasy ze všech kabin!

Extraliga volejbalistů - 4. kolo:

VK Ostrava - Dukla Liberec 1:3 (-23, 23, -23, -18)

Rozhodčí: Možnár a Spáčil, čas: 112 min., diváci: 75.

Ostrava: Polynski 10, Blažej 4, Mazoch 16, Muroň 6, Dvořák 6, Fořt 12, libero Vancl - Jarosinski 1. Trenér: Richard Vlkolinský.

Liberec: Lux 4, Krajčovič 8, Gavenda 8, L. Demar 24, Nikačevič 7, Bryknar 1, libera Maar a Pavlíček 1 - Jemeljanovs 7, Ticháček 2, Staněk, Dias Gomez 8. Trenér: Martin Demar.