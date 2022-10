„Tento zápas bude dlouho bolet. Máme ho v moci, dodržujeme domluvené věci a pak to najednou zrušíme a začneme si hrát něco jiného. A když máme rozhodující míč v ruce, vše uděláme špatně,“ nevěřícně kroutil hlavou Richard Vlkolinský, trenér VK Ostrava, poté, co tým v koncovce čtvrté sady chyboval.

„Je to škoda, měli jsme dva mečboly, jeden na ruce, tam se to rozhodlo. To jsme měli zahrát líp. V zápase nevydržíme stabilně v nějakém tempu. Jsou to takové vlny, chvilku dobré, chvilku špatné. S tím se špatně vyhrává,“ viděl smečař a kapitán domácího týmu Dominik Fořt příčinu neúspěchu v bitvě, která místo výsledku 3:1 došla až do pátého setu a porážce 2:3.

Na esa vyhráli hosté 8:5, na body z bloků je Ostrava porazila 17:13. „Byl to souboj velkých chyb, protože na obou stranách byla vidět obrovská nervozita. Šlo tady o hodně, o první vítězství. Nakonec jsme byli šťastnější, ale je kupa věcí k vylepšování,“ radoval se trenér Severočechů Lubomír Vašina ze zisku dvou bodů za první vítězství.

Extraliga volejbalistů - 6. kolo:

VK Ostrava - Ústí nad Labem 2:3 (17, -23, 22, -25, -11)

Rozhodčí: Grabovský a Možnár, čas: 133 min., diváci: 225

Ostrava: Polynski 12, Blažej, Mazoch 9, Muroň 8, Dvořák 21, Fořt 10, libero Vancl - Jarosinski 13, Vašíček 1. Trenér: Richard Vlkolinský.

Ústí n. L.: Lank 8, Bere 10, Sobirov 9, Suda 21, Baláž 7, Srb 4, libero Kořínek 1 - Fišer 13, Kopecký 1, Beer. Trenér: Lubomír Vašina.