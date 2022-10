„Začátek byl od nás ještě takový ustrašený, pak se to odbrzdilo a bylo to znát. Výhru, kterou jsme potřebovali jako sůl, jsme si dnes vydřeli,“ radoval se smečař a kapitán VK Ostrava Dominik Fořt z prvního vítězství v nové sezoně.

Zápas se lámal v koncovce vyrovnaného čtvrtého dějství. Jako první měli za stavu 24:20 šanci získat ho domácí, ale ani jeden z pěti setbolů nevyužili. Vzápětí museli odvracet čtyři mečboly Brna, sami pak promarnili šestý setbol a znovu dvakrát odmítli nechat hosty uhrát poslední bod a ukončit tím celý zápas. Sedmým setbolem ho naopak sami prodloužili.

„Ostrava zaslouženě zvítězila, u nás je to pořád to samé. Chybí nám odvaha a statečnost a v tom jsme byli horší než soupeř,“ srovnal oba týmy kouč Jihomoravanů Ondřej Marek po zkráceném tie-breaku. Jeho průběh byl do stavu 13:13 vyrovnaný. Dobrou hrou v poli získali první mečbol domácí a šanci Brna na zvrat pak zmařil svým blokem Polynski.

„Konečně výhra, máme velkou radost. Teď se bude lépe pracovat. Hráči měli od začátku pokyn, že musí do soupeře bušit. Rozhodlo, že jsme byli bojovnější,“ hodnotil ostravský trenér Richard Vlkolinský první vítězství po šesti porážkách za sebou.

Extraliga volejbalistů - 8. kolo:

VK Ostrava - Volejbal Brno 3:2 (-17, -24, 22. 32, 13)

Rozhodčí: Velinov a Kovář, čas: 144 min., diváci: 150.

Ostrava: Jarosinski 23, Muroň 20, Dvořák 12, Fořt 19, Polynski 19, Blažej 2, libera Vancl a Ptáček - Vašíček 17, Mazoch 2, Pelikán, Tříska. Trenér: Richard Vlkolinský.

Brno: Janků 12, Bukáček 15, Caio 23, Drahoňovský 9, Crins 9, Kovalchuk 21, libera Kop a Gerža 6 - Hrazdira 14, Janečka 8, Toman 6. Trenér: Ondřej Marek.