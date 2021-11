„Nezmohli jsme se vůbec na nic, byl to katastrofální výkon,“ konstatoval ostravský trenér Richard Vlkolinský po prvním dějství, které trvalo 16 minut a přímým bodem z podání ho zahájil domácí smečař Zmrhal. Na esa Brňané svého soupeře v utkání porazili 11:3 a na bloky 5:1.

„První set byla studená sprcha, to jsme nechtěli,“ mrzel nahrávače Tomáše Jambora otřesný start zápasu. Ostuda ale Ostravu probrala a pak začala hrát volejbal. Získala druhé dějství a ve čtvrtém za stavu 24:24 moc nechybělo, aby vyrovnaný souboj prodloužila do tie-breaku. „Zasloužili jsme si alespoň bod, bohužel se nám to nepovedlo,“ neskrýval zklamání nahrávač Jambor.

„Nepochopitelně jsme přestali tlačit soupeře a ten toho využil. Byla to pak přetahovaná až do konce,“ přiznal domácí smečař Michal Hrazdíra. „Po prvním jednoznačném setu Ostrava vstala z mrtvých a my se začali trápit. V některých fázích zápasu nám chybí odvaha,“ poznamenal kouč Brna Ondřej Marek.

Ostrava v této sezoně prohrála popáté a v tabulce je na předposledním místě před Zlínem, který jako jediný porazila. „Jsem rád, že jsme se vůbec dokázali vrátit do zápasu. V konečném účtování rozhodly detaily v jednotlivých úsecích setů. Musíme na tom pracovat, jinak budeme prohrávat, a to je zlé,“ upozornil trenér Ostravy Richard Vlkolinský, který postrádal zraněného smečaře Vancla.

Extraliga volejbalistů - 6. kolo:

Brno - VK Ostrava 3:1 (7, -24, 20, 26)

Rozhodčí: Možnár a Spáčil, čas: 100 min., diváci: 287.

Brno: Zmrhal 22, Klajmon 10, Drahoňovský 9, Hrazdíra 14, Domingues 8, Truong, libero Špelda - Janečka, Fitz, Toman 1, Kočvara 3. Trenér: Marek.

Ostrava: Jambor, Fořt 5, Kotas 8, Dvořák 13, Jarosinski 13, Polynski 5, libero Sobczak - R. Závodský, A. Závodský 1, Vašíček, Mazoch. Trenér: Vlkolinský.

Další zápasy: České Budějovice - Kladno 3:1 (23, -28, 24, 18), Odolena Voda - Black Volley Beskydy 3:0 (20, 21, 21), Liberec - Zlín 3:0 (15, 22, 15), Karlovarsko - Lvi Praha 2:3 (12, -23, -22, 22, -13), Příbram - Ústí nad Labem 3?1 (20, 16, -22, 14).