„Cenné vítězství a navíc ve třech setech. Šlo o první zápas, některé situace jsme neřešili s klidnou hlavou,“ oddechl si Jakub Janouch, reprezentační nahrávač a kapitán Pražanů. „Trošičku nám to drhlo na útoku, ale zase jsme to dohnali vynikající obranou zejména na síti,“ konstatoval trenér Lvů Tomáš Pomr. Souboj na bloky Pražané vyhráli 13:7, na esa z podání 4:2. MVP zápasu podle aplikace SmartVolley byl vyhlášen domácí blokař Alex Nedeljković.

Povedlo se jim to až v následující sadě, kdy měli za stavu 24:23 dokonce setbol. Proti bylo ale domácí trio Smith, Janouch a Mihajlovič, který zápas zakončil esem z podání. „Druhý set jsme měli rozehraný výborně, třetí ještě lépe. Je to škoda,“ litoval nevyužité šance Tomáš Jambor, nahrávač a kapitán Ostravy.

Úvodní set se po nervózním začátku rozhodoval v koncovce, kdy domácí podržel svým servisem Pliasetskyi. Ostravští volejbalisté s favoritem dál bojovali, ve druhém dějství dokonce vedli 9:5 a 13:11, jenže svůj náskok do koncovky neudrželi.

