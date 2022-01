„Těžko jsme se dostávali do zápasu, ale postupně jsme se zlepšovali a náš výkon šel nahoru. Bohužel nás srazila přihrávka na plachtící podání domácích, s tím jsme si nedokázali poradit,“ zklamaně konstatoval Jakub Salon, trenér Black Volley, po jedenácté prohře v sezoně.

Stačily dva sety. Ostrava si po sedmi letech zahraje Final Four poháru

Silnou zbraní Ostravy byla i obrana na síti, na body z bloků porazila hosty 11:6. „Jsem maximálně spokojený. V tomto týdnu jsme měli cíl postoupit do Final Four poháru a vyhrát i extraligový zápas, abychom nadále bojovali o účast v play-off,“ připomenul domácí kouč Richard Vlkolinský postup do závěrečného turnaje Českého poháru přes silné Ústí nad Labem. „I když máme výkyvy ve hře, tak ke cti nám slouží to, že jsme žádný set v derby neprohráli. Všichni hráči si odvedli na hřišti své a v koncovkách si věřili,“ potěšilo trenéra Ostravy.

V dalším kole hrají oba regionální týmy v sobotu doma - Beskydy přivítají Kladno a Ostrava hostí České Budějovice.

Mezi legendami. Zátopek byl pro Vítězslava Máchu vzor, teď získal jeho cenu

Extraliga volejbalistů - 14. kolo:

VK Ostrava - Black Volley Beskydy 3:0 (17, 20, 24)

Rozhodčí: Grabovský a Kubinec, čas: 84 min., diváci: 385.

Ostrava: Fořt 13, Polynski 6, Jambor 2, Jarosinski 9, Kotas 6, Dvořák 9, libero Sobczak - Vancl, Mazoch 2. Trenér: Vlkolinský.

Beskydy: Motyčka 5, Kristian 7, Prokůpek 2, Koloušek 12, Muroň 5, Mišek 1, libero Jelen - Perry 9, Provazník, Benda. Trenér: Salon.

Další zápasy: České Budějovice - Karlovarsko 0:3 (-21, -22, -18), Liberec - Příbram 2:3 (-22, -20, 22, 22, -7), Brno - Lvi Praha 3:2 (27, -16, -19, 21, 9), Kladno - Zlín 3:0 (15, 19, 21), Odolena Voda - Ústí nad Labem se hraje v pondělí (19.30, ČT sport).