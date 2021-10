/FOTOGALERIE/ Měli výhodu domácí haly, ale na soupeře našli zbraň jen ve druhém setu. Volejbalisté VK Ostrava v sobotním 5. kole extraligy podlehli Kladnu 1:3.

Volejbalisté VK Ostrava v 5. kole extraligy podlehli doma Kladnu 1:3. | Foto: VK Ostrava/Jaroslav Obsadný

„Věděli jsme, že to bude těžké a jsem rád, že jsme tři body ‚ušmoulili‘, protože jsme měli modré dresy jako Šmoulové,“ vtipkoval trenér hostů Milan Fortuník po zápase. „Věděli jsme, že to nebude zadarmo, Ostrava je doma vždycky nepříjemná, takže je to velice cenné vítězství,“ doplnil kouče Jiří Kraffer, kaitán Kladna. Jeho slova se potvrdila, souboj na palubovce byl vyrovnaný. Lépe do něj vstoupila Ostrava, vedla až do stavu 15:12, ale pak začala mít problémy s podáním Kladna. Prosadila se až ve druhé sadě, sice také přišla o svůj náskok, ale v koncovce dokázala odvrátit setbol hostů a pak ji na druhý pokus zakončit.