„Udělali jsme hodně chyb a místy nám chyběla herní energie. Hlavně od vyhraného druhého setu jsem čekal, že na soupeře ve třetím více vletíme. To se nestalo. Přinutili jsme Příbram ke střídání dvou hráčů základní sestavy, ale nevyužili jsme toho,“ neskrýval kouč Ostravy Richard Vlkolinský zklamání z prohry 1:3.

„Nebylo to jednoduché utkání. Soupeř s námi držel krok ve středních pasážích setů. My jsme dělali hodně nevynucených chyb a proto jsme ztratili druhý set," oddechl si kapitán příbramských Kocourů Martin Böhm. „Jsme rádi za výhru 3:1. Ostrava tři sety kousala, hrála dobře. My jsme si vítězství museli vybojovat," dodal kouč hostů Martin Demar.

Třináct es. Ostravské volejbalistky smetly Přerov servisem a jsou zase třetí

Extraliga volejbalistů - 21. kolo:

VK Ostrava - Příbram 1:3 (-20, 23, -19, -17)

Rozhodčí: Grabovský a Možnár, čas: 101 min., diváci: 220.

Ostrava: Kotas 7, Mazoch 11, Vancl 8, Polynski 9, Jambor 3, Jarosinski 16, libero Sobczak - Vašíček, Bauman, Dvořák. Trenér: Vlkolinský.

Příbram: Böhm 8, Gomes 3, Johansen, Madaloz 8, Trojanowicz 6, Dolgopolov 8, libera Verasio a Peterka - Hulpach, Šábrt 2, Rosenbaum, Ureš 3. Trenér: Demar.

Další zápasy: Odolena Voda - České Budějovice 2:3 (21, -17, 23, -22, -10), Brno - Liberec 1:3 (22, -18, -19, -18), Zlín - Lvi Praha 0:3 (-20, -20, -18), Black Volley Beskydy – Ústí nad Labem 1:3 (-18, 17, -18, -16).