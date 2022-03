„Dnes jsme byli pod tlakem konce, měli jsme nožík na krku a museli vyhrát. Ústí bojovalo, ale touha vyhrát před domácími diváky a dorazit zápas byla pro nás rozhodující,“ chválil ostravský kouč Richard Vlkolinský hráče za dodržení jeho pokynů. „To je pro trenéra největší radost,“ usmál se Vlkolinský.

Co očekává od rozhodujícího souboje na severu Čech? „Pracují emoce, výsledek může být jakýkoliv. Myslím si, že kdo se v tento den lépe připraví a správně nastaví, vyhraje,“ přiznal Vlkolinský, že očekává velký boj.

OBRAZEM: Ostrava urvala tie-break a ve čtvrtfinále s Prostějovem vede 1:0

„Celou sezonu se trápíme s různými věcmi, na něčem pracujeme, ale to chvíli trvá, nejde to lusknutím prstů. Při neuvěřitelně vyrovnané lize jsme se dostali do Final Four poháru, což není málo. Teď bojujeme o to, abychom si zahráli play-off s Karlovarskem, a to by už pro nás byla úspěšná sezona. Stojí to ale na jednom zápase v Ústí,“ vysvětlil trenér Ostravy, která nad svým soupeřem už jeden úspěch slavila - vyřadila ho ve čtvrtfinále Českého poháru.

Extraliga volejbalistů - 2. zápas předkola play-off:

VK Ostrava - Ústí nad Labem 3:1 (1, 21, -21, 27)

Rozhodčí: Grabovský a Možnár, čas: 123 min., diváci: 250. Stav série: 1:1.

Ostrava: Jambor 4, Jarosinski 20, Kotas 8, Dvořák 17, Fořt 15, Polynski 5, libero Sobczak - Vašíček, R. Závodský, Vancl 1, Bauman. Trenér: Vlkolinský.

Ústí: Vemič 12, Tibitanzl 11, van Solkema 6, Suda 15, Baláž 7, Srb 1, libero Kořínek - Lank, Kobolka 3, Kasan 1, Beer 3. Trenér: Vašina.