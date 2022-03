„Dnes jsme se vůbec nedostali do zápasu, ve středu to bude muset vypadat úplně jinak,“ upozornil ostravský kapitán Damian Sobczak, že oba týmy spolu hrají předkolo play-off. Série na dvě výhry začíná ve středu v Ústí a pokračuje v pátek od 17 hodin v Ostravě. „Domácí nás po všech stránkách předčili, musíme to hlavně jinak nastavit v hlavě,“ konstatoval Richard Vlkolinský, kouč Ostravy, která po základní části skončila desátá.