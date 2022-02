„Věděli jsme, že Ostrava je doma nepříjemný soupeř, podáním počínaje a bojovností konče. Chtěli jsme to vše eliminovat naší zvýšenou bojovnosti, a to se nám také povedlo. Náš výkon v posledních zápasech stoupá,“ radoval se kouč hostů Petr Brom z vítězství za tři body.

„Hodně mě mrzí, že jsme nepředvedli vůbec nic z toho, co jsme chtěli ukázat. Špatně jsme útočili a Dukla nás snadno výborně ubránila,“ konstatoval ostravský nahrávač Tomáš Jambor s tím, že naopak to nefungovalo. Na body z bloků hostům podlehli 1:8.

„Takové množství chyb na podání i neproměněných útoků jsem v domácím prostředí ještě neviděl. Liberec hrál to, co měl - byl úspěšný v útoku, my v něm zaostávali. Velmi mě to mrzí,“ neskrýval zklamání domácí trenér Richard Vlkolinský po čtrnácté porážce v extralize.

Ostravu nyní čeká Final Four Českého poháru v Teplicích, kde se 20. února utká v semifinále s Jihostrojem České Budějovice.

Extraliga volejbalistů - 19. kolo:

VK Ostrava - Dukla Liberec 0:3 (-21, -16, -18)

Rozhodčí: Grabovský a Možnár, čas: 71 min., diváci: 250.

Ostrava: Kotas 4, Dvořák 6, Fořt 5, Polynski 3, Jambor 1, Jarosinski 1, libero Sobczak - Vašíček, Vancl 7, Mazoch 8. Trenér: Vlkolinský.

Liberec: Lux 8, Leikep 8, Křesťan 8, Dias 14, Veselý 11, Bartůněk 2, libera Kopáček a Pavlíček - Staněk. Trenér: Brom.

Další zápasy: Brno - České Budějovice 0:3 (-21, -10, -14), Kladno - Odolena Voda 3:2 (17, -17, 23, -12, 12), Zlín - Příbram 0:3 (-31, -18, -18), Lvi Praha - Ústí nad Labem 2:3 (-23, 15, -24, 21, -17), Black Volley Beskydy - Karlovarsko 1:3 (-13, -38, 22, -13).